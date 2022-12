Pronostic Rennes Nice : analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes rebondit contre Nice

En s'inclinant à Reims mercredi soir (3-1), Rennes a vu son impressionnante série d'invincibilité prendre fin. En effet, les Bretons restaient sur une dynamique exceptionnelle puisqu'ils n'avaient plus connu la moindre défaite toutes compétitions confondues depuis fin août et un déplacement périlleux au RC Lens. Toutefois, cette défaite ne devrait pas remettre en question les certitudes bretonnes qui se sont créées depuis maintenant 18 mois. Sous la houlette de Bruno Genesio, les Rouge et Noir affichent d'excellents dispositions offensives et un jeu direct et séduisant qui a su conquérir les observateurs. Emmenés par une attaque de feu symbolisée par les Terrier (8 buts en 14 matchs de Ligue 1, meilleur buteur du club), Gouiri, Kalimuendo et encore Bourigeaud, les Rennais cartonnent surtout à la maison où ils ont remporté 12 de leurs 14 derniers matchs toutes compétitions confondues. De son côté, Nice ne parvient pas à répondre aux attentes des observateurs pour le moment. Malgré l'arrivée du groupe Ineos à la tête du club et plusieurs bons coups bien sentis sur le marché des transferts avec les arrivées de Pépé, Delort ou Laborde notamment, la mayonnaise peine à prendre sur le terrain malgré le travail réalisé par un ancien de la maison revenu cet été sur la Côte d'Azur, Lucien Favre. En effet, les Aiglons restent pour le moment coincés dans le ventre mou de la Ligue 1, à distance de la lutte pour les places européennes. Dominés par l'Atalanta Bergame en amical (0-3) pendant la trêve internationale avant de tenir tête à Tottenham (1-1), les Niçois ont dû se contenter d'un point jeudi face à Lens (0-0). En revanche, face à la fougue rennaise et l'appui de son chaud public, ils pourraient bien ne pas résister lundi soir.