Pronostic Rennes Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Des buts de chaque côté entre Rennes et Nice

En plus de posséder les mêmes couleurs, Rennes et Nice partagent la spécificité d'être bien loin de leurs objectifs initiaux. En effet, Rennais et Niçois visaient au moins l'Europe et se retrouvent actuellement distancés. Les Bretons sortaient d'une saison où ils se sont qualifiés pour la Ligue des champions. En progression à la suite de leur élimination de la C1, les Rennais s'étaient replacés dans les places européennes. En revanche, depuis fin janvier, les hommes de Julien Stéphan ne sont pas au mieux avec 6 rencontres disputées et pas la moindre victoire. Éliminé de la Coupe de France par Angers (1-2), le club breton s'est ensuite incliné à domicile face à une formation stéphanoise, luttant pour son maintien, et contre Montpellier le week-end dernier (2-1). Ce mauvais passage a poussé Rennes hors des places qualificatives pour l'Europe. De son côté, Nice n'y arrive pas cette saison. Alors que les Aiglons avaient montré de bonnes dispositions lors des dernières rencontres, la défaite face à Metz est tombée comme un véritable coup de massue (1-2). Avec 3 défaites lors des 3 dernières journées, l'OGC Nice se retrouve en 16position avec seulement 6 points d'avance sur le premier relégable. Depuis la blessure de Dante, le club niçois se montre fébrile défensivement, malgré les arrivées de Saliba et Todibo. Offensivement, les hommes d'Ursea ont marqué lors des 6 dernières rencontres, avec un Gouiri qui marque toujours autant malgré beaucoup d'occasions gâchées. Cette opposition entre deux déceptions de la saison s'annonce ouverte, avec des buts de chaque côté, comme lors des 4 derniers matchs des Niçois.