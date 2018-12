Pronostic Rennes Nantes : Analyse, prono et cotes du match de Coupe de la Ligue

2

Rennes sur sa lancée face à Nantes !

Les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue nous offrent un derby breton entre le Stade Rennais et le FC Nantes Atlantique. Les deux formations ont pour particularité d'avoir changé d'entraîneur au cours de saison, pour l'instant avec succès. Julian Stéphan, qui a pris la succession de Sabri Lamouchi, a vu son équipe remporter ses trois matchs : face à Lyon (2-0), Dijon (2-0) et Astana (2-0). Le succès face aux Kazakhs d'Astana a permis aux bretons de se qualifier pour les 1/16d'Europa League. A la recherche d'un trophée depuis de nombreuses années, les Rennais ont de fortes ambitions en Coupe de la Ligue. Cela tombe bien, Stephan peut s'appuyer sur un Hatem Ben Arfa retrouvé et un Ismaila Sarr en grande forme. Si les Rennais enchaînent les matchs, les Nantais n'ont plus joué depuis début décembre après avoir vu leurs 2 derniers matchs être reportés. L'arrivée de Vahid Halihodzic a fait grand bien aux Canaris qui se sont replacés dans la première partie du championnat. Pour leur dernier match, les Nantais ont réalisé une excellente performance en s'imposant à domicile face à Marseille (3-2). En novembre, les Nantais en pleine bourre avaient récolté un point face à des Rennais moribonds (1-1), mais ils avaient sombré juste derrière à Saint-Etienne (3-0) sur leur dernier match joué à l'extérieur. Pour cette rencontre, nous voyons des Rennais euphoriques continuer sur leur lancée et s'imposer face aux Nantais.