Pronostic Rennes Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes enfonce Nantes

Profitez de 100€ offerts DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Profitez de 100€ offerts DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Rennes - Nantes :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Stade Rennais a pour objectif de faire mieux que sa 4place de l’an passé pour retrouver la C1. Le club breton a connu une entame brouillonne marquée notamment par un revers d’entrée face à Lorient (0-1) au Roazhon Park. Depuis un nouveau revers concédé à Lens (2-1), les Rennais semblent avoir passé la vitesse supérieure puisqu’ils sont invaincus lors des 8 dernières rencontres disputées toutes compétitions confondues. En Ligue 1, les hommes de Bruno Genésio ont disputé 5 journées pour un bilan de 3 victoires et 2 nuls, dont sur la pelouse de l’Olympique de Marseille. Le week-end dernier, les Bretons ont profité du retour de blessure de Kalimuendo pour s’imposer à la Meinau face à Strasbourg. L’ancien Parisien s’est mis en évidence avec un but et une passe décisive. Ce dernier succès a permis aux Rennais de grimper à la 6e place avec 7 points de retard sur le podium. Progressivement, Rennes comble son retard sur les places qualificatives pour la Ligue des Champions. En milieu de semaine, les Bretons étaient engagés en Europe où ils sont venus à bout en fin de rencontre du Dynamo Kiev (2-1). Terrier, auteur déjà de 6 buts toutes compétitions confondues, avait ouvert le score. Ce succès important place le club rennais en seconde position de sa poule. Pour la réception de Nantes, Genésio retrouve son capitaine Traoré suspendu en Europa League.(Déposez 100€ et misez avec 200€) chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le FC Nantes a vécu un conte de fées l’an passé en réalisant un solide exercice en championnat et en remportant la Coupe de France face à Nice. Dans une Ligue 1 et une Coupe de France habituellement archi-dominée par le PSG, remporter un trophée est toujours très gratifiant. Qualifié pour la Coupe d’Europe, le FC Nantes a lancé sa campagne par une victoire face à l’Olympiakos (2-1) mais a depuis perdu ses deux derniers matchs face à Qarabag (3-0) et contre Fribourg (2-0) en milieu de semaine dernière. Pas au mieux, les Canaris souffrent également en championnat où ils restent sur 5 journées sans la moindre victoire. Cette mauvaise passe se traduit par une 16place au classement. Aux portes de la relégation, Nantes doit montrer un état d’esprit conquérant et non l’attitude passive aperçue à Monaco le week-end dernier. En effet, après 7 minutes de jeu, les Nantais avaient déjà encaissé deux buts au grand désarroi de leur entraineur Antoine Kombouaré. Déterminé à poursuivre sa mission remontée et vainqueur de 4 de ses 5 derniers matchs à domicile, Rennes devrait enfoncer une équipe nantaise qui a perdu ses 4 derniers matchs à l'extérieur.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(300€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(300€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Rennes Nantes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !