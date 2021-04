Pronostic Rennes Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes enfonce Nantes

Depuis la prise en main de l'équipe par Bruno Genesio, le Stade rennais semble avoir retrouvé une certaine dynamique. En effet, pour sa première sur le banc breton, Genésio avait vu ses hommes s'incliner injustement au Vélodrome face à l'Olympique de Marseille (1-0). En revanche, l'ancien coach lyonnais a apprécié la réaction de ses joueurs qui ont successivement dominé ensuite Strasbourg (1-0) et Metz (1-3). Lors de la dernière journée, les Rennais ont fait preuve d'un bel état d'esprit pour revenir au score deux fois face à Reims (2-2). Sehrou Guirassy s'est montré très inspiré lors des derniers matchs avec 3 buts inscrits. À 7 journées de la fin, les Bretons sont toujours dans le coup pour l'Europe, puisqu'ils ne comptent que 4 points de retard sur Lens. Rennes réussit plutôt bien à domicile face à Nantes ces dernières saisons avec 4 victoires et 3 nuls lors des 7 dernières confrontations au Roazhon Park, toutes compétitions confondues.

De son côté, le FC Nantes a effectué une très mauvaise opération le week-end dernier en s'inclinant à domicile face à l'OGC Nice (1-2). 19e de Ligue 1, le club de Loire-Atlantique accuse désormais 4 points de retard sur Lorient, qui se montre solide dans cette dernière ligne droite. Si tout est encore possible, le club nantais doit rapidement prendre des points pour ne pas se retrouver irrémédiablement distancé. Antoine Kombouaré a haussé le ton à la suite du revers concédé face aux Aiglons dans le but d'obtenir une réaction de ses joueurs à Rennes, mais il aura peut-être causé une fracture avec son vestiaire, ou une partie. Avec seulement 2 victoires lors des 22 dernières journées, Nantes semble mal parti pour se sauver, mais peut toujours accrocher la place de barragiste. Revigoré depuis l'arrivée de Bruno Genesio, le Stade rennais devrait s'imposer face à des Nantais pas au mieux.