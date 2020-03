Pronostic Rennes Montpellier : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Rennes - Montpellier : Rennes veut le podium pour oublier la Coupe !

Battu jeudi à Saint-Etienne en demi-finale de Coupe de France, le Stade Rennais ne pourra pas défendre son titre face au Paris Saint-Germain. Les Bretons ont désormais un autre objectif en cette fin de saison qui est de monter sur le podium de la Ligue 1 pour accrocher une place en Ligue des Champions. Les hommes de Stéphan sont actuellement en troisième position avec un seul point d'avance sur Lille, qui accueille Lyon. Désormais concentré seulement sur cet objectif, Rennes se montre très performant à domicile depuis son élimination d'Europa League. Seul Marseille, de manière heureuse, a réussi à s'imposer au Roazhon Park lors des 9 dernières réceptions. Victorieux de Toulouse et Nîmes lors des deux dernières journées, les Rouge et Noirs veulent aligner un 3succès de rang en Ligue 1. De son côté, Montpellier est sur le même rythme depuis le début de saison à savoir surtout des victoires à la maison et des nuls et défaites en déplacement. Le week-end dernier, les Héraultais se sont largement imposés à La Mosson face à Strasbourg (3-0) grâce aux arrêts de leur gardien Rulli en 1mi-temps et au retour en forme de Savanier, auteur d'un doublé. Sixième du championnat, le MHSC n'a remporté qu'une seule rencontre loin de ses bases en L1 cette saison, et c'était face à Amiens. Concentré sur le podium, Rennes devrait prendre le meilleur sur une formation de Montpellier dans le dur en déplacement.