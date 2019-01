Pronostic Rennes Montpellier : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Rennes à la relance face à Montpellier

Le Stade Rennais a connu son premier échec en Ligue 1 depuis la nomination de Julian Stephan à la tête des Rouges et Noirs. En milieu de semaine, les partenaires de Benjamin André se sont inclinés dans le derby breton face à Guingamp (2-1). Cette défaite a mis fin à une série de quatre victoires consécutives en championnat. Face à l'En Avant, Stephan avait effectué plusieurs rotations et s'était privé des importants Bourigeaud, Grenier et Benjamin André. Ce week-end, ces éléments devraient retrouver leur place dans le onze breton. En pleine confiance, les Rennais ont remporté leurs 5 derniers matchs au Roazhon Park. Épatant lors du 1er trimestre cette saison, Montpellier occupe la 5place de Ligue 1. Cependant, les Héraultais restent sur 1 victoire au cours des 8 dernières rencontres. Ce succès avait été obtenu face à un Monaco en crise et avait été plutôt heureux pour le MHSC. Pour leur dernière sortie, les hommes de Der Zakarian n'ont pas pu faire mieux qu'un nul face au 18, Dijon, le week-end dernier. Pour cette rencontre, nous voyons les Rennais se relancer et s'imposer à domicile.