Pronostic Rennes Montpellier : analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes grimpe sur le podium face à Montpellier

Rennes s'impose année après année comme l'une des grandes écuries de ce championnat de France. Depuis l'arrivée sur le banc du Bruno Genesio, les Rouge et Noir affichent d'excellentes dispositions et une qualité de jeu qui n'a que peu d'égales dans l'Hexagone. Après des difficultés pour lancer leur saison, les Bretons ont vite rebondi et entretiennent une dynamique assez impressionnante puisqu'ils n'ont plus perdu depuis 2 mois toutes compétitions confondues qui lui a permis de se hisser à la 4ème place de Ligue 1, à 3 unités du podium. Récents vainqueurs de Lyon (3-2) et d'Angers (1-2), les Rennais ont été rejoints au score par Fenerbahce jeudi soir alors qu'ils menaient de 3 buts et ont manqué l'opportunité de valider leur première place dans leur poule de Ligue Europa (3-3). Malgré un nouveau grand numéro du duo Gouiri (7 buts) - Terrier (10 buts). Du côté de Montpellier, on ne peut pas se vanter de faire aussi bien que les locaux. Bien au contraire, la Paillade est en grande difficulté depuis des semaines et elle reste sur une très inquiétante série de 6 défaites lors des 7 dernières journées. Après avoir pu se rassurer en venant à bout de Strasbourg (2-1) les Héraultais ont dû rendre les armes contre Toulouse (4-2), Monaco (0-2), Lens (0-1) et Lyon (1-2). Logiquement, ils ont dégringolé au classement et ils se trouvent en 13position avec seulement 3 points d'avance sur le premier relégable. Battus à 4 reprises en 5 rencontres jouées loin de la Mosson, les Montpelliérains ne semblent pas vraiment en mesure de résister à des Rennais qui restent sur 5 victoires de rang à la maison en Ligue 1.