Pronostic Rennes Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes enchaîne face à Montpellier

Profitez de 100€ offerts direct chez Winamax

Profitez de 100€ offerts direct chez Winamax

Si vous souhaitez parier sur ce Rennes - Montpellier chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Stade Rennais s’est installé ces dernières saisons comme l’un des candidats aux places européennes. Il y a 2 ans, le club breton est même parvenu à finir sur le podium de Ligue 1 et a pu participer à la Ligue des Champions. Sous Julian Stephan, la formation rennaise s’est également signalée en remportant une coupe de France face au Paris Saint-Germain. L’an passé, les Bretons ont connu une première partie d’exercice délicat marqué par de nombreuses contre-performances. Héros du titre en Coupe de France, Julian Stephan n’a pas survécu à ce passage délicat et a été remplacé par Bruno Génésio. L’ancien coach lyonnais a permis à sa formation d’accrocher une place en Conference League grâce à une excellente fin d’exercice. Depuis le début de ce nouvel exercice, les Rennais se montrent intéressants mais ont connu un passage plus dur début septembre avec 3 revers de rangs en Ligue 1. Depuis cette spirale négative, le club breton s’est parfaitement repris et enchaine les bonnes performances comme lors de son succès face au PSG (2-0). Lors de la dernière journée, les Rouge et Noir ont surclassé l’Olympique Lyonnais au Roazhon Park (4-1), enchaînant une 5victoire consécutive à domicile et plus généralement un 10match sans défaite (dont 8 succès).chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Montpellier vit une saison de transition puisque le club a vécu un véritable exode à l’intersaison. Eléments clés des derniers exercices, les Der Zakarian, Hilton, Congré, Le Tallec, Delort ou Laborde ont tous quitté le club. Laborde a d'ailleurs rejoint le... Stade Rennais dont il est le meilleur buteur. Laborde partage même la tête du classement des buteurs de Ligue 1 avec 8 réalisations. Malgré tous ces départs, le club héraultais s’en sort très bien avec une 6e place au général, à 3 points du 5qui n’est autre que le Stade Rennais. Les hommes de Dall’Oglio ont surtout été très efficaces à domicile où ils ont pris 14 points sur les 19 glanés depuis le début de cet exercice. En déplacement, c’est beaucoup plus difficile même si le MHSC reste sur une victoire à Nice (0-1) lors de la dernière journée. Ce succès a des airs de hold-up tant les Montpelliérains avaient été dominés par l’OGC Nice. En pleine confiance ces dernières semaines, le Stade Rennais devrait poursuivre sur sa lancée et s’imposer face à Montpellier.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(304€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(440€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Rennes Montpellier détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !