Pronostic Rennes Monaco : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Monaco à la recherche de points pour le maintien à Rennes

Samedi, le Stade Rennais a mis fin à 48 ans de disette en s'imposant en finale de Coupe de France face au PSG. Ce trophée vient couronner le travail de Julian Stephan, qui depuis son arrivée a apporté un nouveau souffle au club breton. Pour ce match en retard de la 34e journée, la fatigue des célébrations et du match intense face aux Parisiens fini aux tirs au but pourraient se faire ressentir. De plus, la bande à Stéphan n'a plus rien à jouer en Ligue 1 et a validé sa place en Coupe d'Europe en s'imposant en Coupe de France. Les Monégasques espèrent pouvoir profiter de ce relâchement pour prendre des points au Roazhon Park ce mercredi soir. Les hommes de Jardim ont réussi de bonnes prestations en début d'année civile et on les pensait sauver. Cependant, le net regain de forme de Caen et Dijon met les joueurs du Rocher sous pression. Avec seulement 3 points d'avance sur Caen, Monaco est dans l'obligation de prendre des points pour ne pas se retrouver de nouveau menacé. Un succès leur donnerait 6 points d'avance avec seulement 4 matchs restant à jouer. Pour cette rencontre, Monaco pourrait être en mesure d'accrocher au moins un nul face à une équipe rennaise démobilisée dans une rencontre comptant au moins 2 buts.