Pronostic Rennes Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes enchaîne face à Metz

Après avoir connu une reprise difficile début 2022, le Stade Rennais a retrouvé sa cadence lors des dernières semaines. La formation bretonne s'est replacée en 4position de Ligue 1 et accuse seulement un point de retard sur Nice et Marseille, qui s'affrontent ce dimanche soir. Le club rennais peut totalement se concentrer sur la lutte pour le podium puisqu'il a été éliminé de la Conference League par Leicester en milieu de semaine. Après avoir perdu le match aller (2-0) en Angleterre, les Bretons ont été tout proche de réaliser l'exploit au Roazhon Park (2-1), où les hommes de Génésio ont tout tenté en fin de match pour inscrire ce 3but qui leur auraient offert une prolongation. Les Rouge et Noir peuvent nourrir quelques regrets car aussi bien à l'aller qu'au retour, ils auraient dû/pu bénéficier de penaltys. Malheureusement pour Rennes, la VAR n'était pas présente en 8de finale de la Conference League. En Ligue 1, le Stade Rennais a remporté ses 4 derniers matchs face à Troyes, Montpellier, Angers et Lyon. Le week-end dernier, les Bretons ont réalisé une très belle prestation au Groupama Stadium en surclassant l'OL (2-4).chez⇒ ⇒⇐ ⇐19, le FC Metz est concerné par la lutte pour le maintien. La formation lorraine reste sur 7 journées sans le moindre succès. Les hommes d'Antonetti luttent mais doivent se contenter de quelques matchs nuls. Cependant, tout est encore jouable puisque la fin de tableau est intense avec pas moins de 6 équipes regroupées en 6 points. Le week-end dernier, les Messins ont pris un point sur leur pelouse face à Lens (0-0). En déplacement, le club lorrain reste sur trois matchs sans avoir inscrit le moindre but (2 nuls face à Troyes et Lille pour une défaite il y a 15 jours à Saint-Etienne). Plutôt solide défensivement, Metz pêche offensivement avec un seul but inscrit lors des 7 dernières journées. Pour cette affiche, le Stade Rennais impérial lors des dernières journées, et capable de battre Leicester, devrait tranquillement s'imposer face à une équipe messine dans le dur. Le duo de buteur Terrier-Laborde est attendu comme souvent.