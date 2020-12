Pronostic Rennes Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes poursuit sa remontée au classement face à Metz

Rennes avait parfaitement lancé sa saison avant de connaître un gros passage à vide lorsque la Ligue des Champions a débuté. Mais depuis qu'il a été éliminé de toutes compétitions européennes, le Stade Rennais s'est repris. D'abord à Nice (0-1) sur une réalisation de Niang relancé par Julien Stéphan, puis face à l'Olympique de Marseille au Roazhon Park (victoire 2-1). Et enfin dans un derby joué à Lorient (0-3), match qui a permis aux Rennais de décrocher une troisième victoire consécutive (1-2) et de se replacer dans la course à l'Europe.

En face, Metz est l'une des belles surprises du début de saison. Le club lorrain est 10, 5 points et 5 places derrière son adversaire du jour, et reste sur 2 victoires consécutives, face à Montpellier et Lens. Les Messins se sont montrés solides dernièrement mais il sera sans doute compliqué de résister au retour de l'armada du Stade Rennais, une équipe qui reste tout de même au dessus du FC Metz et qui aura en plus l'avantage de jouer à domicile.