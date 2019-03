Pronostic Rennes Lyon : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

1

Le Stade Rennais accueille en ouverture de la 30journée de Ligue 1 l'Olympique lyonnais. Les Bretons ont réalisé une très belle campagne européenne qui s'est terminée sur le terrain de l'Emirates face aux Gunners par manque de vécu. A domicile et depuis la nomination de Julian Stephan, les Rennais n'ont pass perdu le moindre match (14 toutes compétitions confondues) et hormis contre Montpellier (0-0), ils ont toujours marqué au moins un but. Avec Ben Arfa, Niang, Sarr ou Bourigeaud, le coach breton d'une armada offensive capable de mettre à mal la défense lyonnaise.

De son côté, l'OL reste sur 5 rencontres généreuses en buts et au cours desquelles les deux équipes ont marqué. Offensivement, les Rhodaniens sont performants à l'image d'un Moussa Dembélé désormais parfaitement adapté. De plus, Genésio va récupérer un Memphis Depay ressourcé par ses prestations avec les Pays-Bas. En revanche, Lyon a des difficultés défensives (l'OL a la 2e attaque de L1 mais seulement la 9e défense du championnat). Pour ce match entre deux formations tournées vers l'avant, nous voyons des buts de chaque côté à l'image des 3 derniers Rennes-Lyon.