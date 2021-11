Pronostic Rennes Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes résiste à Lyon

La 13journée de Ligue 1 se conclut par un duel de candidats à l’Europe avec une affiche entre le Stade Rennais et l’Olympique Lyonnais. La formation bretonne s’est qualifiée pour la nouvelle Conference League où elle se comporte très bien. En effet, après 4 journées, les Rennais occupent la tête de leur groupe avec 10 points, soit 3 de plus que leur premier poursuivant Tottenham. En milieu de semaine, les Bretons ont peiné face à la modeste formation slovène de Mura mais ont fini par s’imposer sur une réalisation de Badé (1-0). Sans être transcendant, le Stade Rennais se montre très solide avec une très belle série de 7 victoires pour 2 nuls lors des 9 dernières rencontres disputées. Le week-end dernier, les hommes de Bruno Génésio se sont montrés décevants à Troyes (2-2) mais sont tout de même parvenus à assurer le point du match nul. Cinquième de Ligue 1, Rennes devance l’Olympique Lyonnais grâce à une différence de buts favorable. Remplaçant face à Mura, Laborde devrait logiquement retrouver sa place dans le XI de départ, lui qui a marqué déjà 7 buts en Ligue 1 cette saison.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Olympique Lyonnais peut désormais totalement se focaliser sur la Ligue 1 jusqu’au mois de février. En effet, en s’imposant face au Sparta Prague en milieu de semaine (3-0), les Rhodaniens sont assurés de finir en 1position de leur groupe, et décrochent donc un ticket direct pour les 8de finale. L’international algérien Slimani a signé un doublé tandis que Karl Toko Ekambi a confirmé son excellente forme en inscrivant son 10e but de la saison toutes compétitions confondues. En Ligue 1, le club lyonnais cherche toujours son rythme de croisière comme le montre les dernières performances. Plutôt bon à Nice, l’OL semblait parti pour s’imposer mais a dilapidé une avance de 2 buts dans les 10 dernières minutes (score final 3-2). En revanche, le week-end dernier, les hommes de Peter Bosz ne méritaient pas de gagner contre Lens (2-1) mais ont décroché les 3 points. Cette rencontre entre Rennes et Lyon est cruciale pour les ambitions européennes des deux formations. Ancien de la maison lyonnaise, Genésio pourrait se rappeler au souvenir des supporters de l’OL, qui avaient souvent réclamé son départ, en permettant au Stade Rennais d’accrocher au moins un nul face aux Lyonnais qui n'ont gagné qu'1 seul de leurs 5 déplacements de Ligue 1 cette saison.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Rennes Lyon encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !