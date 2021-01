Pronostic Rennes Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes – OL : Une faim de Lyon

L'affiche de la 19journée de Ligue 1 nous vient du Roazhon Park, où le Stade Rennais accueille l'Olympique Lyonnais. Les Bretons ont connu un passage à vide au cœur de l'automne mais se sont relancés depuis le début du mois de décembre. Les hommes de Julian Stéphan viennent en effet d'enchaîner 4 victoires et un nul. En milieu de semaine, le Stade Rennais est allé prendre un point face au Nantes de Raymond Domenech. Décevants lors de cette rencontre, les protégés de Stéphan doivent réagir lors de la venue de Lyon, mais cela ne sera pas simple face au leader.

Lyon est en grande forme et a été le grand bénéficiaire de la dernière journée (et première journée de 2021). Victorieux de Lens mercredi (3-2), les Lyonnais ont vu Lille, le PSG et Rennes perdre des points lors de leurs rencontres respectives. Rudi Garcia dispose d'un très bon effectif qui dispute uniquement la Ligue 1, ce qui est un avantage par rapport au LOSC et Paris, engagés en coupes d'Europe. De plus, le club lyonnais dispose d'une puissance de feu impressionnante avec les Kadewere, Depay, Aouar ou Paqueta. Lyon est privé de Toko Ekambi, positif au Covid, mais cela n'a pas empêché les Lyonnais d'en marquer 3 à la défense lensoise en milieu de semaine. En pleine confiance, l'OL semble en mesure de s'imposer en Bretagne et de confirmer ainsi sa première place au classement.