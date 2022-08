Pronostic Rennes Lorient : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes remporte le derby face à Lorient

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Rennes Lorient :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’arrivée de Bruno Genesio a été bénéfique pour le club rennais qui s’est qualifié ces deux dernières saisons pour disputer une compétition européenne. Outre ces excellents résultats, Genesio a fait de Rennes l’une des équipes les plus agréables à voir évoluer. Ce constat a été partagé par ses pairs puisqu’il a été nommé meilleur entraineur de Ligue 1 l’an passé. Pour poursuivre sa montée en régime, Rennes vise le podium de Ligue 1 cette saison. Lors du mercato estival, le club breton a vendu Aguerd à West Ham tandis que Jonas Martin a rejoint Lille et Tel le Bayern Munich. Au rayon des arrivées, le club breton s’est renforcé en attirant Steve Mandanda et les défenseurs Theate et Rodon, en attendant des apports sur le plan offensif. A noter que le club breton a conservé les Terrier (21 buts la saison passée), Laborde, Bourigeaud ou Doku. Auteur d’une préparation correcte avec 3 succès face à Caen, Augsbourg et Nantes, Rennes s’est en revanche incliné contre Fribourg et Aston Villa.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Lorient devrait pour la troisième saison consécutive lutter pour son maintien dans l’élite. Lors des deux derniers exercices, le Merlus ont réussi cet objectif grâce à une seconde partie de saison cohérente. Cet été, le président lorientais a décidé de se séparer de Christophe Pélissier pour nommer Régis le Bris. Avec 4 relégations en fin de saison, le nouveau technicien s’attend à vivre des moments difficiles. Auteur d’une préparation sans grand relief, Lorient s’est imposé face à Concarneau et Châteauroux, pour un nul contre Ajaccio et des revers face à Nantes et Brest. Le club s’est montré très peu actif lors du mercato avec les seules arrivées de Kalulu et Yongwa. A domicile, Rennes est le grand favori de ce derby breton et devrait poursuivre sur sa superbe dynamique de résultats au Roazhon Park (10 victoires lors des 11 dernières réceptions la saison passée).- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecdès la fin du match en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Rennes Lorient détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !