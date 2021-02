Pronostic Rennes Lorient : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes stoppe l'élan de Lorient

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Rennes - Lorient :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La 23journée de Ligue 1 nous offre un derby breton entre le Stade Rennais et Lorient. Les hommes de Julian Stéphan ont vécu un week-end particulier puisque leur match face à l’Olympique de Marseille a été reporté le jour-même, suite aux incidents qui ont eu lieu à la Commanderie. Les Rennais ont disputé leur dernière rencontre face à Lille, concédant une courte défaite (0-1) face à l’actuel leader du championnat. Avant ce revers, Rennes avait aligné 7 matchs sans la moindre défaite (5 victoires, 2 nuls), avec d’excellentes prestations, notamment face à Lyon (2-2) ou lors du succès à Brest (2-1). Qualifié pour la première fois pour la Ligue des Champions, Rennes veut surfer sur cette vague pour finir dans le Top 4. A l’heure actuelle, les Bretons comptent 6 points de retard sur Monaco, quatrième. Les Bretons veulent se relancer lors de ce derby face à une formation lorientaise en forme.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Lanterne rouge de Ligue 1 suite à sa défaite à Bordeaux, Lorient a ensuite été touché fortement par une vague de Covid. Pour reprendre, les Merlus affrontaient un adversaire direct pour le maintien, Dijon mercredi dernier. Dans un match à fort enjeu, les Bretons ont réussi à s’imposer au bout du temps additionnel (3-2). Sur sa lancée, Lorient affrontait une équipe du Paris Saint-Germain alors leader de Ligue 1. Menés au score, les Merlus n’ont pas abdiqué et ont décroché une nouvelle victoire au bout du temps additionnel (3-2). Ce succès a relancé les espoirs lorientais de maintien. En effet, les hommes de Christophe Pélissier ne comptent que 4 points de retard sur Nantes, mais ont un match important en retard à jouer contre Nîmes. Victorieux de 5 de ses 8 derniers matchs et désireux de se replacer dans la lutte pour le Top 4, Rennes devrait se sortir du piège lorientais, comme il l’avait fait lors du match aller.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Rennes Lorient détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !