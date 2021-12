Pronostic Rennes Lorient : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Rennes logiquement au-dessus de Lorient

L'affiche des 32de finale de la Coupe de France met aux prises Rennes à Lorient. La formation rennaise réalise une très belle saison et fait partie des équipes à lutter pour le podium de Ligue 1. Actuellement, les Rouge et Noir se trouvent en troisième position mais ont perdu des points importants lors de leurs deux dernières réceptions en Ligue 1 face à Lille (1-2) et Nice (1-2). Ces deux défaites ont stoppé la superbe dynamique des Rennais depuis la mi-septembre, qui leur a permis de se qualifier pour les 8de finale de la Conference League et de remonter au classement L1. Bruno Génésio confirme en Bretagne qu'il fait partie des meilleurs coachs français. Son équipe produit un jeu très plaisant avec des éléments clés comme Terrier, Laborde ou Bourigeaud. Ces joueurs permettent à la formation bretonne de posséder la troisième meilleure attaque de Ligue 1 derrière le PSG et Strasbourg. En Coupe de France et avec un Terrier sorti sur blessure face à Nice, on devrait plutôt voir Guirassy devant ce samedi. A priori, le club rennais ne va pas galvauder une compétition qui lui a permis de remporter son seul titre significatif. De son côté, Lorient devrait être moins impliqué dans cette Coupe de France et se concentrer sur la Ligue 1. En effet, les Merlus avaient très bien lancé cette saison mais ont coulé pour se retrouver dans la zone de relégation. Les hommes de Pélissier restent sur 11 journées sans la moindre victoire et surtout sur une terrible série de 7 revers consécutifs, dont le dernier dimanche dans une rencontre importante pour le maintien à Metz (4-1). L'an passé, les Lorientais avaient réalisé une excellente 2nde partie de saison qui avaient permis au club de se sauver. Pour rééditer pareille performance, Lorient compte sur le réveil du duo Laurienté – Moffi, très discret depuis plusieurs semaines. Dans le dur, Lorient devrait subir une nouvelle défaite sur la pelouse du Roazhon Park face à Rennes.