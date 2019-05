Pronostic Rennes Lille : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Des buts de chaque côté entre Rennes et Lille !

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Cette 38e et dernière journée met aux prises deux formations qui ont réussi leur saison. D'un côté, le Stade Rennais qui a soulevé la Coupe de France au détriment du PSG et, de l'autre, Lille qui termine dauphin du club francilien. Les Bretons proposent un jeu tourné vers l'avant et ont inscrit au moins un but lors de 9 de leurs 10 derniers matchs. Le week-end dernier, les hommes de Stephan ont ramené les 3 points de Strasbourg grâce à des réalisations de Bourigeaud et Hunou (0-2). Avec Monaco, Rennes est la seule autre formation à avoir battu Lille en 2019. Les Lillois arrivent donc pour prendre leur revanche suite à leur défaite en Coupe de France au Roazhon Park. Les hommes de Christophe Galtier, élu meilleur entraîneur de Ligue 1, viennent de vivre deux saisons successives aux antipodes l'une de l'autre. Luttant pour le maintien l'an passé, le LOSC est parvenu à se qualifier pour la prochaine LDC cette année. Avec Bamba, Ikoné ou Pépé, Lille propose un jeu attrayant et tourné vers l'offensive. Les Lillois ont d'ailleurs scoré sur 7 de leurs 8 derniers matchs. Pour cette affiche entre deux formations joueuses, il devrait logiquement y avoir des buts de chaque côté.