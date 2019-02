Pronostic Rennes Lille : Analyse, prono et cotes du match de Coupe de France

2

Des buts de chaque côté entre Rennes et Lille !

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Rennes - Lille chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Stade Rennais a connu les pires difficultés pour s’imposer samedi à domicile face à Amiens (1-0). Les Picards, relégables, ont craqué en fin de match sur un but de Zeffane. Ce succès a relancé les Bretons suite à leur défaite au Parc des Princes (4-1). La formation de Julian Stephan s’apprête à débuter une partie de saison très chargée avec le championnat, la Coupe de France et l’Europa League. Jouer un huitième de finale à domicile est toujours un avantage dont veulent profiter les Rennais. Avec Hatem Ben Arfa, Bourigeaud, Niang ou Sarr, les Bretons ont des éléments capables de marquer à tout moment. Ils ont d'ailleurs scoré au moins 1 but sur 18 de leurs 19 derniers matchs.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Les Rennais s’attendent néanmoins à un match compliqué face à une équipe lilloise en grande forme et qui vient de remporter ses 6 derniers matchs. Le week-end dernier, les Nordistes ont réalisé une très belle prestation face à Nice avec un large succès (4-0) qui est venu récompenser une belle réussite offensive. Comme souvent cette saison, Nicolas Pépé s’est distingué avec un but et une passe décisive. En Ligue 1, les hommes de Galtier s’étaient imposés face aux Rennais (3-1) dans leur stade Pierre-Mauroy en début de saison. Pour cette affiche de Coupe de France, nous voyons également les deux équipes marquer.- Obtenez jusqu'à 150€ de bonus (60€ pour seulement 20€ déposés)- Misez 150€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez- Misez 60€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez- Si le pari est perdant vous aurez toujours votre Bonus pour continuer à parier !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Rennes Lille encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !