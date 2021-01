Pronostic Rennes Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes et Lille visent le podium

Le Stade Rennais a retrouvé de sa superbe depuis son élimination de la Ligue des Champions. Le club breton vient d'enchaîner 7 journées de championnat sans la moindre défaite et se trouve en 5position du classement avec 6 points de retard sur le LOSC et le PSG qui occupent les 2 premières places. Si les résultats sont présents, le jeu déployé par les Rennais n'est pas toujours flamboyant. Très bon contre Lyon (2-2), Rennes avait livré la semaine précédente une piètre performance à Nantes (0-0). Le week-end passé, les hommes de Julian Stephan peuvent s'estimer heureux d'avoir ramené les 3 points de son déplacement à Brest (2-1). Lors de cette rencontre, les Brestois ont à 3 reprises trouvé les montants de Salin. L'an passé, le Stade Rennais avait terminé juste devant Lille avec 1 point d'avance, et les Nordistes se présenteront donc au Roazhon Park avec un petit d'air de revanche.

Lille est la formation de haut de tableau la plus régulière depuis le départ de cette saison, elle fait partie de celles qui ont également disputé le plus de rencontres. Les prochaines semaines s'annoncent démentielles pour le LOSC qui va affronter l'Ajax en seizième de finale de l'Europa League. Battu pour son premier match de l'année 2021 par Angers (1-2), Lille a ensuite dominé Nîmes (0-1) et Reims (2-1) le week-end dernier. Les hommes de Galtier se sont retrouvés menés par les Champenois mais ont su renverser le match pour s'imposer dans le temps additionnel sur une réalisation de Jonathan David. Ce but devrait libérer l'attaquant canadien, performant dans le jeu, mais pas assez efficace dans le dernier geste. Cette victoire à l'arrache prouve que le LOSC est un peu moins flamboyant qu'il ne l'a été au cœur de l'automne. Ces deux formations désirent s'imposer et devrait nous offrir une rencontre envolée avec des buts de chaque côté comme lors des 2 derniers matchs des Rennais mais aussi 3 des 4 derniers matchs des Lillois.