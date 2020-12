Pronostic Rennes Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes se « re- Lens » !

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Rennes - Lens chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Parti sur les chapeaux de roue, Rennes a ensuite connu une période compliquée qui coïncide avec le début de la Ligue des Champions. Le club breton paye certainement son inexpérience dans la gestion des matchs tous les 3 jours. Le Stade Rennais a remporté une seule rencontre lors des 11 dernières disputées et a même connu une période de 6 revers en 7 rencontres toutes compétitions confondues. Le club breton a consenti à de lourds investissements lors de l’intersaison, mais a perdu deux éléments importants, Raphina parti rejoindre Leeds et surtout Edouard Mendy devenu le gardien de Chelsea. Les cadres de cette formation comme Camavinga, Bourigeaud ou Da Silva sont en perte de vitesse, avec l’accumulation des matchs. Néanmoins, le club rennais a mis fin à cette terrible série de défaites en obtenant le point du match nul à Strasbourg grâce à l’égalisation d’Hunou (1-1). Le joker breton devrait avoir pas mal de temps de jeu avec la blessure récente de Guirassy. En milieu de semaine, le Stade Rennais s’est incliné à Krasnodar (1-0) et est éliminé des Coupes d’Europe cette saison.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le promu lensois a réalisé un excellent départ en Ligue 1. Les Nordistes ont signé des succès de prestige face au PSG, l’AS Saint-Etienne ou Bordeaux. Néanmoins, depuis la lourde défaite dans le derby du Nord face à Lille (4-0), les Sang et Or ont perdu de leur superbe et de leur efficacité, à l’image de la dernière journée. En effet, les hommes de Franck Haise ont été sévèrement battus à Bollaert par le SCO d’Angers (1-3), pour ce qui est leur première défaite à domicile. Sur les 5 dernières journées, les Lensois n'ont gagné qu'1 match, pour 2 défaites et 2 matchs nuls. Désormais totalement focalisé sur la Ligue 1, Rennes devrait pouvour se relancer face aux Lensois.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecRetrouvez le Pronostic Rennes Lens détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !