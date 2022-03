Pronostic Rennes Leicester : Analyse, cotes et prono du 8e de finale retour de Ligue Europa Conférence

Rennes, la victoire de l’espoir face à Leicester

Lors du match aller en 8de finale de l'Europa League, Rennes a réalisé une très mauvaise opération en encaissant un but dans les dernières secondes (2-0). Sans être très performants, les rennais auraient pourtant mérité nettement mieux en Angleterre. De plus, les protégés de Bruno Génésio auraient dû bénéficier d'un penalty pour une main de Soyuncu dans la surface. Les Bretons vont en tout cas devoir réaliser un exploit pour se qualifier pour les quarts de finale. Ce revers ne doit pas faire oublier la très bonne forme actuelle des partenaires de Bourigeaud. En effet, les Rennais viennent de remporter leurs 4 derniers matchs de championnat face à Troyes (4-1), Montpellier (2-4), Angers (2-0) et contre Lyon (2-4). Le week-end dernier, les Bretons ont frappé fort en Ligue 1 en s'imposant avec la manière au Groupama Stadium en surclassant l'Olympique Lyonnais. Les Laborde et Terrier s'en sont donnés comme souvent à cœur joie. Le bon passage des Bretons leur ont permis de revenir à un point du podium. En grande forme, Rennes reste également sur 4 succès tranquilles au Roazhon Park. En face, Leicester est décevant en Premier League avec une modeste 12place avec 11 points d'avance sur la relégation. Lesne jouent plus grand-chose au niveau national depuis qu'ils ont subi une nouvelle défaite à l'Emirates le week-end dernier, face à Arsenal (2-0) après 3 victoires consécutives. Brendan Rodgers avait décidé d'opérer à plusieurs changements face au club londonien en mettant les Ndidi, Tielemans ou Choudhury sur le banc. Leicester devrait donc tout miser sur l'Europa League pour sauver un exercice bien décevant. Privé de nombreux joueurs blessés, comme Fofana, Evans, Vardy, Bertrand ou Castagne, le club anglais a perdu 8 de ses 10 derniers déplacements si l'on compte son élimination d'EFL Cup aux tirs au but à Liverpool. Très fort à domicile, Rennes devrait mettre de la folie dans cette rencontre pour au moins accrocher une victoire, voire la qualfification.