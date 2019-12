Pronostic Rennes Lazio : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

La Lazio s’impose face à un Rennes remanié !

Le Stade Rennais est officiellement éliminé de l'Europa League et affronte une équipe de la Lazio qui a toujours un mince d'espoir de qualification. Les Bretons ne devraient pas se concentrer sur cette rencontre mais sur celle de dimanche à Lyon pour continuer sur sa lancée en L1. Le club rennais va mieux et vient de remporter ses trois dernières rencontres en Ligue 1, face à Saint-Etienne, Metz et Angers. Julian Stéphan va aligner une équipe remaniée ce jeudi pour préserver ses cadres pour le choc de dimanche au Groupama Stadium. Au match aller, les partenaires de Benjamin Bourigeaud s'étaient inclinés face à la Lazio après avoir mené au score (2-1). Les Romains peuvent en revanche toujours se qualifier pour le tour prochain. Pour cela, les hommes de Simone Inzaghi doivent s'imposer et espérer une défaite de Cluj face au Celtic. La Lazio est en pleine forme et a remporté 8 de ses 9 derniers matchs toutes compétitions confondues. Le week-end dernier, les Laziale ont réalisé une performance de premier plan en Serie A en s'imposant à domicile face à la Juventus (3-1). Sur leur lancée et face à une équipe de Rennes démobilisée, les Italiens devraient poursuivre leur belle série avec une nouvelle victoire en Bretagne.