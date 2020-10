Pronostic Rennes Krasnodar : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Rennes doit saisir l’opportunité face à Krasnodar

En progression constante ces derniers saisons avec d'abord un succès en Coupe de France en 2019 qui a mis un terme à une longue disette de trophée, le Stade rennais est parvenu à se qualifier pour la phase de groupe de Ligue des Champions. Les Bretons ont effectué un recrutement en conséquence, avec l’arrivée de nombreux joueurs comme Terrier, Doku, Rugani, Guirassy, Gomis, Aguerd ou Dalbert. Ces arrivées doivent permettre à Rennes d’être compétitifs sur tous les tableaux. Les hommes de Julian Stephan sont invaincus depuis le départ de ce nouvel exercice mais viennent d’aligner deux matchs décevants à domicile face à Reims (2-2) et chez la lanterne rouge dijonnaise (1-1). Lors de leur campagne d’Europa League en 2018-2019, le Stade Rennais avait réalisé d’excellentes prestations à domicile, notamment face à Arsenal. La venue de Krasnodar, qui est sur le papier l’équipe la plus faible du groupe, constitue une belle opportunité de lancer au mieux cette phase de groupe de Ligue des Champions.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Le club russe a fini en troisième position de son championnat national et a par conséquent été obligé de passer par les barrages pour jouer cette C1. Lors de ces matchs éliminatoires, Krasnodar s’est défait du PAOK (4-2 en cumulé). En championnat, après 7 journées, le club russe pointe à une décevante 7place avec 18 points, à 6 unités du Zenit, leader. Dans cette formation, on retrouve l’ancien stéphanois Rémy Cabella, qui a signé sa 4réalisation de la saison le week-end dernier. Les Rennais devront surveiller le Français qui est le dépositaire du jeu russe. Emmené par sa doublette d’internationaux français Camavinga - N'Zonzi, Rennes devrait débuter par une victoire face à Krasnodar qui a déjà perdu 3 fois sur 6 déplacements en championnat cette saison.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Rennes Krasnodar détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !