Pronostic Rennes Guingamp : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Rennes peut condamner Guingamp

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce derby breton :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Stade Rennais n’a plus rien à espérer en cette fin de saison. Assuré de se maintenir dans les élites, les hommes de Stéphan ont réussi leur saison avec le titre remporté en Coupe de France, synonyme de retour en Europa League la saison prochaine. Dominé à l’aller au Roudourou, Rennes veut prendre sa revanche sur l’En Avant, ce qui condamnerait quasiment les Guingampais. Le Stade Rennais devrait d'ailleurs aligner ses meilleurs éléments pour remporter ce derby breton. Depuis l’arrivée de Stéphan, les partenaires de Ben Arfa ont montré leur qualité pour se sublimer sur un match et sur cette rencontre particulière, les Rennais vont vouloir satisfaire leurs supporters eux qui n'ont pas lâché cette saison malgré la finale de Coupe gagné (deux nuls 2-2 face à Monaco et Toulouse depuis, deux équipes jouant également le maintien).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’En Avant possède en plus le pire bilan en déplacement des équipes de L1 et a seulement remporté 1 de ses 10 derniers matchs disputés. Le nul face à Caen le week-end dernier a mis un frein aux espoirs guingampais de maintien. Par conséquent, Guingamp doit prendre des risques pour accrocher des points, ce dont pourrait profiter les rapides attaquants rennais. Pour ce derby, Rennes pourrait s’imposer à domicile ace à une triste équipe guingampaise.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Rennes Guingamp encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !