Pronostic Rennes Fenerbahce : analyse, cotes et pronos du match de Ligue Europa

Rennes, la passe de 3 face à Fenerbahce

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Rennes Fenerbahce :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Stade Rennais a été l’une des équipes les plus agréables à suivre la saison passée. Porté par un jeu tourné vers l’offensive, le club breton est parvenu à accrocher un ticket européen. Pour son entrée en lice en Europa League, la bande à Genésio a fait le taf sur la pelouse de l’AEK Larnaca (2-1) en inscrivant le but vainqueur dans les arrêts de jeu. Ce succès confirme les difficultés éprouvées par l’équipe bretonne en ce début de saison. Néanmoins, malgré des prestations pas toujours brillantes, Rennes semble monter en puissance ces dernières semaines. Cette tendance s’est confirmée le week-end dernier avec la très belle victoire obtenue face à Auxerre (5-0) au Roazhon Park. En plus d’avoir décroché 3 points précieux, les attaquants rennais ont repris confiance avec des réalisations de Gouiri, Terrier, Tait ou Sulemana. Pour affronter Fenerbahce, Genésio déplore toujours les absences de Doku, d’Omari et de la recrue Kalimuendo. Dans son stade du Roazhon Park, Rennes nous a souvent offert de belles soirées européennes.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Fenerbahce a fini en 2position du dernier championnat turc derrière Trabzonspor. Le club turc a lancé sa saison par les barrages de la Ligue des Champions où il s’est incliné contre le Dynamo Kiev. Rebasculé ensuite en Europa League, Fenerbahce a dominé Slovacko et l’Austria Vienne pour intégrer la phase de poule d’Europa League. Lors de la 1journée, la formation turque a retrouvé le Dynamo Kiev avec cette fois un résultat favorable (2-1). Arrivé récemment, Batshuayi a inscrit le but vainqueur lors des arrêts de jeu. En championnat, le Fener occupe la 7place du classement avec 4 points de retard sur Konyaspor, mais possède la meilleure attaque avec 15 buts inscrits (dont 6 pour Enner Valencia). Avec Valencia, King, Batshuayi ou Joao Pedro, le Fener dispose d’un potentiel offensif impressionnant. A leurs côtés, on retrouve les excellents Szalai, Alioski ou Kahveci. Le Fener n'a pas joué ce week-end. En regain de forme, Rennes devrait nous offrir une belle soirée européenne au Roazhon Park en prenant le dessus sur le Fenerbahce. On pourrait également voir logiquement des buts des deux côtés.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Rennes Fenerbahce encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !