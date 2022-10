Pronostic Rennes Dynamo Kiev : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Rennes hausse le ton face au Dynamo Kiev

Après avoir connu une entame de saison laborieuse, le Stade Rennais semble progressivement retrouver son rythme qui avait fait de lui l'une des plus agréables équipes à suivre de Ligue 1 l'an passé. En effet, sur la scène européenne, le club breton s'est imposé dans les derniers instants face à Larnaca (1-2) avant de connaître moins de réussite face à Fenerbahce (2-2). Les Rennais pensaient se diriger vers une victoire contre les Turcs après avoir pris une avance de deux buts mais ont payé cher l'expulsion de leur capitaine Traoré qui manquera la réception du Dynamo. En Ligue 1, Rennes sur 5 journées sans la moindre défaite et continue sa remontée au classement. Actuellement, la bande à Genésio se trouve en 6e position avec 10 points de retard sur le PSG et 8 sur l'OM. Le week-end dernier, les Bretons ont signé une belle prestation à la Meinau face à Strasbourg (1-3) avec un Kalimuendo décisif avec une réalisation et une passe décisive. Autre arrivant cet été, Gouiri a marqué son 2e but sous ses nouvelles couleurs. En face, le Dynamo Kiev connait une reprise difficile. En effet, la formation ukrainienne n'est pas parvenue à se qualifier pour la Ligue des Champions en se faisant sortir lors des barrages par le Benfica. Ensuite, le Dynamo a perdu ses deux rencontres d'Europa League face à Fenerbahce (2-1) en concédant un but de Batshuayi à la 92e minute, et contre Larnaca (0-1). Sur le plan national, le club de Kiev se trouve seulement en 9e position avec 7 points de retard sur le Shakhtar Donetsk. Battu lors des 2 premières journées, le Dynamo s'est repris en prenant le meilleur sur Lviv et contre Minaj. Pour affronter le club breton, l'équipe ukrainienne sera privée de l'important Shaparenko. Le Stade Rennais monte en régime depuis quelques semaines et devrait confirmer cette impression en s'imposant face au Dynamo Kiev.