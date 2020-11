Pronostic Rennes Chelsea : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Rennes - Chelsea : Le Stade Rennais a le Blues

Sur la lancée de son excellente saison dernière, le Stade Rennais avait parfaitement débuté ce nouvel exercice. Les hommes de Julian Stephan avaient aligné 7 rencontres sans la moindre défaite en Ligue 1. Mais depuis le nul concédé chez la lanterne rouge dijonnaise, le club breton vit des heures compliquées avec une seule victoire obtenue face à Brest en championnat, pour 5 défaites toutes compétitions confondues. En ouverture de la 11journée de Ligue 1, les Rennais se sont inclinés vendredi face à Bordeaux sur une réalisation d'un ancien de la maison, Hatem Ben Arfa. En Ligue des Champions, le club breton connait une première participation difficile. En effet, Rennes a débuté par un nul face à Krasnodar (1-1) avant de s'incliner logiquement à Séville (1-0). Lors du match aller, les Rennais ont payé cash leurs erreurs défensives avec deux penaltys concédés et l'expulsion sévère du latéral brésilien Dalbert (0-3).

Chelsea est certainement la formation européenne qui a consenti le plus d'investissements lors du dernier mercato. Werner, Harvertz, Thiago Silva, Chilwell, Zyech sont venus garnir les rangs des Blues et étoffer un effectif de qualité déjà doté des Kanté, Jorginho, Kovacic ou Pulisic. Chelsea a logiquement connu un départ laborieux, avec une période d'adaptation et d'intégration de tous ses nouveaux éléments. Mais depuis quelques semaines, Franck Lampard semble avoir trouvé la bonne formule, surtout depuis les débuts du marocain Hakim Ziyech et de l'ancien gardien rennais Edouard Mendy, tous deux excellents à chaque sortie. Les Londoniens ont assuré pour l'instant l'essentiel en Ligue des Champions avec 7 points au compteur, obtenus suite à leur nul face à Séville, et leurs succès contre Krasnodar et Rennes. En Premier League, les Blues ont remporté leurs trois dernières rencontres et ont intégré le Top 4. Supérieur sur le papier et en forme, Chelsea devrait s'imposer face à une équipe rennaise en difficulté depuis quelques semaines.