Pronostic Rennes Caen : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Un Rennes euphorique face à Caen

Lors d'une semaine pleine de surprises en Coupe d'Europe, le Stade Rennais a écrit l'une de ses plus belles pages. En huitième de finale aller de l'Europa League, les Bretons se sont imposés 3-1 face aux Gunners d'Arsenal, l'un des favoris au titre dans cette C3. Certes la qualification n'est pas acquise mais la nouvelle belle prestation des Rouges et Noirs est à signaler. Menés 1-0 dès la 4minute, les Rennais n'ont pas paniqué et sont revenus petit à petit dans le match. Profitant de l'expulsion de Socratis, Rennes a ensuite maîtrisé le match pour s'imposer avec 2 buts d'avance. Lors de cette rencontre, on a retrouvé un très bon Hatem Ben Arfa, à la baguette des offensives de son équipe. Ce dimanche dans leur Roazhon Park, les Bretons vont vouloir s'imposer et préparer idéalement le retour à Londres. De son côté, Caen espère que cette rencontre d'Europa League aura puisé dans les ressources rennaises. Sans victoire depuis 9 matchs en L1, le Stade Malherbe lutte pour ne pas descendre. Les Normands accrochent souvent leurs adversaires mais sans pour autant pouvoir les battre. En déplacement, Caen a remporté une seule rencontre cette saison, sur la pelouse de Dijon le 1septembre (4journée de Ligue 1). Lancés dans leur conquête de points, les Caennais restent néanmoins sur 4 défaites lors de leurs 6 derniers matchs toutes compétitions confondues. Pour ce match, nous voyons des Rennais excellents à domicile (9 victoires, 1 qualfiication aux tirs au but en Coupe de France, et 3 nuls sur leurs 14 derniers matchs) s'imposer face à Caen.