Pronostic Rennes Brest : Analyse, prono et cotes du match de Coupe de France

Un 6e succès de rang pour Rennes face à Brest !

Les 32de finale de Coupe de France met aux prises deux formations bretonnes, Rennes et Brest. Outre une qualification en 1/16, une certaine suprématie locale sera également en jeu lors de ce duel. L’arrivée de Julian Stephan a métamorphosé les Rennais qui ont enchaîné 5 victoires de rang et ont également validé leur ticket pour les 1/16de l’Europa League. Cette bonne passe est aussi liée au retour en forme d’Hatem Ben Arfa. Pétri de talents, l’ancien Lyonnais est capable à lui seul de changer le cours d’un match. Sa condition physique devrait être en plus au top en 2019, après son inactivité lors de la saison 2017/2018.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Les Brestois sont prévenus, et veulent s’appuyer sur leur bonne première partie de saison en Ligue 2. Deuxièmes de L2 derrière Metz, les hommes de Jean-Marc Furlan font de la montée en Ligue 1 la priorité et pourraient aligner une équipe mixte. Brest dispose avec Gaëtan Charbonnier du meilleur réalisateur de la seconde division, mais ce dernier débutera peut-être sur le banc. Pour cette rencontre, nous voyons des Rennais en grande forme s’imposer dans ce derby breton.- Obtenez jusqu'à 150€ de bonus (60€ pour seulement 20€ déposés)- Misez 150€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez- Misez 60€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez- Si le pari est perdant vous aurez toujours votre Bonus pour continuer à parier !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Rennes Brest encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !