Pronostic Rennes Brest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes, réaction attendue dans le derby face à Brest

Très bon la saison dernière, le Stade Rennais a décroché une place en Europa League et a vu son entraineur Bruno Genésio, être élu meilleur entraineur du championnat. A l'instar de son entame de saison l'an passé, Rennes est poussif lors de ces premières journées. Surpris d'entrée à domicile par Lorient (0-1), le club breton est ensuite allé chercher un nul en Principauté face à Monaco (1-1). Finalement, les Rouge et Noirs ont décroché leur premier succès lors de la réception d'Ajaccio (2-1). Le week-end dernier, Rennes avait un test intéressant avec un déplacement à Bollaert pour y affronter le Racing Club de Lens. Dominés par des Lensois conquérants (2-1), les Rennais se retrouvent au pied du mur pour la réception de Brest. A l'intersaison, le club breton a perdu Aguerd parti à West Ham, mais s'est renforcé avec les arrivées de Steve Mandanda, Kalimuendo, et de la charnière Theate – Rodon. Les Laborde, Terrier, Bourigeaud ou Doku font également toujours partie de l'effectif même si le premier cité, buteur mais mécontent ce week-ennd, pourrait quitter le club. En face, Brest avait su la saison dernière se réveiller après une entame de championnat décevante, pour finalement décrocher son maintien assez facilement. Cette saison, les Brestois visent également le maintien. Battus lors de la 1journée à Lens (3-2), le stade s'est ensuite repris en tenant tête à Marseille (1-1) et en s'imposant sur la pelouse d'Angers (1-3). Ces deux bons résultats laissaient présager d'une prestation intéressante face à Montpellier. Au contraire, les Brestois sont passés au travers en s'inclinant lourdement face à des Montpelliérains inspirés (0-7). Frustrés par cette contre-performance, Pierre-Lees Melou s'est signalé avec un geste dangereux qui lui a valu d'être expulsé. En plus de l'ancien Niçois, Brest s'est renforcé avec le recrutement de Pereira Lage ou celui de Slimani. Déterminé à se ressaisir, Rennes devrait s'imposer dans ce derby breton face à Brest.