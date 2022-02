Pronostic Rennes Brest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes se relance dans le derby face à Brest

Après avoir réalisé une excellente première partie de saison, le Stade Rennais a calé lors des dernières semaines. En effet, les hommes de Bruno Genésio ont notamment perdu plusieurs confrontations face à des adversaires directs pour les places européennes : face à Lille, Nice ou Monaco. Eliminé de la coupe de France par une formation de Nancy lanterne rouge de Ligue 2, le club breton pensait avoir relancé la machine lors de la démonstration face à Bordeaux (6-0). Ce clinquant succès est resté sans suite puisque lors de la dernière journée, Rennes s'est incliné sur la pelouse du promu clermontois (2-1). Lors de cette rencontre, les Rennais ont montré deux visages, un premier intéressant avec l'ouverture du score puis des opportunités d'aggraver le score et un autre inquiétant, avec une incapacité à maîtriser un match pendant 90 minutes. En effet, les Bretons se sont rapidement retrouvés sous pression face à une formation clermontoise qui déplorait plusieurs absences (2-1). Avec le retour en forme de Lyon ou Monaco, la lutte pour les places européennes s'annonce acharnée. Rennes doit réagir rapidement et veut profiter de ce derby face à Brest.

En face, le Stade brestois a connu une entame cauchemardesque. Ensuite, la formation bretonne s'est réveillée et a connu une période prospère avec plusieurs victoires consécutives. Cette bonne série a permis aux hommes de Der Zakarian de sortir de la zone rouge. Depuis quelques semaines, Brest est moins virevoltant comme l'a démontré son élimination sans relief face à Nantes (2-0) en coupe de France le week-end dernier. Cependant, les Brestois sont capables de « coup » comme lors de la dernière journée en dominant une équipe lilloise alors sur une bonne série de résultats (2-0). Treizième de Ligue 1, le Stade compte 9 points d'avance sur la zone de relégation. Brest a fait parler de lui lors du mercato hivernal en engageant l'international algérien Belaïli, qui avait notamment été énorme lors de la Coupe Arabe remportée par les Fennecs. Déterminé à relancer la machine à domicile et jouant l'Europe, Rennes devrait profiter de ce derby face à Brest pour reprendre goût à la victoire.