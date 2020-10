Pronostic Rennes Brest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes se relance dans un derby breton face à Brest

L’affiche du samedi après-midi en Ligue 1 nous offre un derby breton entre Rennes et Brest. Les Rouge et Noir ont débuté la saison sur les chapeaux de roue, avec des victoires face à Montpellier, Monaco, Saint-Etienne ou Nîmes, et un nul face à Lille. Depuis son succès dans le Chaudron, les Rennais rencontrent plus de difficultés et n’ont plus connu les joies de la victoire, avec des nuls face à Reims (2-2) et Dijon (1-1). Invaincu jusque-là, le Stade Rennais a connu, le week-end dernier, sa première défaite au Roazhon Park face à Angers (1-2) alors que les Bretons avaient ouvert le score. Engagé en Ligue des Champions, Rennes a débuté par un nul à domicile face à Krasnodar (1-1) avant de s’incliner logiquement en Andalousie face au FC Séville (1-0). Pour ce derby breton, Julian Stéphan va pouvoir compter sur sa sentinelle du milieu terrain, le champion du monde Steven N’Zonzi, mais pas sa pépite Camavinga.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Stade Brestois occupe la 14place avec 9 points au compteur. Les hommes de Dall’Oglio se montrent irréguliers depuis le début de saison, alternant victoires et défaites. En déplacement, les partenaires de Charbonnier ont remporté une seule rencontre, chez la lanterne rouge dijonnaise. Solide à domicile, Brest a connu sa première défaite face à une formation de même calibre lors de la réception de Strasbourg le week-end dernier (1-3). Pour leur dernier déplacement, les Brestois avaient subi la loi du FC Nantes. Rennes devrait mettre fin à sa mauvaise série en s’imposant dans le derby breton face à Brest qui galère à l'extérieur.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecRetrouvez le Pronostic Rennes Brest détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !