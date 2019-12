Pronostic Rennes Bordeaux : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Rennes continue sur sa lancée au Roazhon Park face à Bordeaux

Les 4 derniers succès consécutifs en Ligue 1 des Rennais ont permis au club de se positionner à la 4place de cette Ligue 1. Avec un match en retard à jouer face à l'avant-dernier Nîmes, les Bretons sont même potentiellement troisièmes. En milieu de semaine, les hommes de Stéphan perdu en huitième de finale de la Coupe de la Ligue face à Amiens (3-2) en faisant tourner. A domicile, les Rennais ont retrouvé du mordant et viennent de s’imposer lors des 5 dernières réceptions face à Toulouse, Amiens, Saint-Etienne, Angers et même contre la Lazio en C3. L’effectif rennais est riche avec les Niang, Hunou, Bourigeaud, Grenier, Raphina, Tait et la pépite Camavinga suivie de près par le Real Madrid.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Bordeaux a réalisé un départ satisfaisant qui lui permet de pointer à la 7place. Les Girondins rencontrent cependant des difficultés depuis quelques matchs. Les Bordelais viennent en effet d’enchaîner trois revers de rang face à Marseille (3-1) et Strasbourg (0-1) en Ligue 1, et contre Brest en Coupe de la Ligue. Paulo Sousa avait pourtant aligné un 11 compétitif face aux Bretons mais cela n'a pas suffit (défaite 2-0). Solide à domicile, Rennes devrait enchaîner une 5victoire de rang au Roazhon Park en Ligue 1, face à des Bordelais moribonds ces derniers matchs.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecUn Bonus ÉNORME de 200€ dont 150€ sur vos 1paris sportifs avecavecavecRetrouvez le Pronostic Rennes Bordeaux encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !