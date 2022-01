Pronostic Rennes Bordeaux : Analyse, cotes et pronostic du match de Ligue 1

Rennes se relance face à Bordeaux

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Rennes - Bordeaux :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Depuis l’arrivée de Bruno Genésio, le Stade Rennais n’a cessé de progresser. Le club breton s’est notamment qualifié pour les 8de finale de la Conference League en dominant un groupe dans lequel on retrouvait Tottenham. En Ligue 1, le Stade Rennais est la seule équipe à avoir battu le Paris Saint-Germain. Alors en grande forme, les Rouge et Noir avaient enchainé une excellente série de résultats avant de faiblir en toute fin 2021. Lors de ce coup de moins bien, la formation bretonne s’est inclinée contre Lille (1-2), Nice (2-1) et Monaco (2-1), trois adversaires directs pour les places européennes. Pour débuter cette nouvelle année civile, les Bretons se sont fait surprendre en Coupe de France par Nancy en s’inclinant lors de la séance des tirs aux buts. La mauvaise passe rennaise s’est confirmée le week-end dernier sur la pelouse de Bollaert avec un nouveau revers concédé lors des dernières secondes du match face à Lens (0-1). Malgré ces performances négatives, Rennes est toujours 4de Ligue 1 avec désormais 5 points de retard sur le podium.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Bordeaux a connu un été particulièrement agité avec le rachat du club par Gérard Lopez. L’investisseur luxembourgeois a certainement sauvé un club historique d’une liquidation judiciaire. Après avoir connu des débuts poussifs, la formation girondine s’est reprise au début de l’automne, avant de retomber dans ses travers. Les Bordelais sont actuellement en 17position avec un seul point d’avance sur Lorient, qui compte un match de retard. En ce début d’année, la formation girondine n’a pas été vernie puisqu’elle a été durement touchée par la Covid. Fortement diminué pour son match de reprise, en Coupe de France, Bordeaux s’est présenté avec plusieurs jeunes sur la pelouse de Brest en Coupe de France, pour une défaite logique (0-3). Lors de la dernière journée de Ligue 1, les Bordelais ont vu leur incroyable série d’invincibilité à domicile face à Marseille s’arrêter, suite au succès phocéen au Matmut Atlantique (0-1). En proie à des problèmes sportifs mais aussi dans les coulisses, le club essaie de se séparer de plusieurs joueurs qui n’entrent plus dans les plans, à l’image de Koscielny, Kalu ou Maja. Secoué par Bruno Genésio et au-dessus globalement en termes de jeu produit, le Stade Rennais devrait repartir de l’avant face à une formation bordelaise dans le dur, notamment défensivement.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Rennes Bordeaux détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !