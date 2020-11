Pronostic Rennes Bordeaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes se reprend face à Bordeaux

Sur la lancée de son excellente saison dernière, le Stade Rennais a parfaitement lancé sa saison. Les Bretons étaient même invaincus au soir de la 7journée. Depuis le nul à Dijon, Rennes éprouve des difficultés, accentuées par l’enchaînement des matchs entre Ligue 1 et Ligue des Champions. Lors des 5 dernières rencontres disputées, la bande à Stephan affiche un maigre bilan d’une victoire face à Brest pour 4 défaites. Lors de la journée précédente, l’équipe bretonne affrontait le PSG dans un choc du haut de tableau en championnat. Les Rennais avaient un joli coup à réaliser face à une équipe parisienne handicapée par de nombreuses absences, mais n’ont pas été en mesure d’inquiéter un PSG supérieur (3-0). Les Bretons ont pu recharger les batteries lors de la coupure internationale et vont tout mettre en œuvre pour se relancer face à des Bordelais dans le dur.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En effet, les hommes de Jean-Louis Gasset sont sur une dynamique compliquée avec 3 défaites lors des 4 dernières rencontres. Leur début de saison, malgré un été compliqué, avait été correct grâce à une solidité défensive intéressante, symbolisée par Laurent Koscielny. Maisors des deux dernières rencontres face à Monaco et Montpellier, deux équipes du haut de tableau, Bordeaux a encaissé 6 buts et n’a pas trouvé le chemin des filets. Pour ce choc, Rennes devrait profiter des difficultés bordelaises pour se relancer et préparer au mieux le futur choc de Ligue des Champions face à Chelsea.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Rennes Bordeaux détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !