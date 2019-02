Pronostic Rennes Bétis : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

3

Rennes sur sa lancée face au Bétis !

En s'imposant largement face à Saint-Étienne ce week-end (3-0), Rennes a enchaîné un troisième succès consécutif. Les Bretons ont un agenda très chargé avec l'Europa League, la Coupe de France et la Ligue 1 où ils pointent à la 8place, mais le coach breton dispose d'un très effectif intéressant, surtout devant avec les Niang, Grenier, Ben Arfa, Hunou ou Sarr qui peuvent tourner et garder de la fraîcheur. Capables de solides prestations, les Rennais veulent réussir un "coup" en Europa League. Depuis l'arrivée de Julian Stephan, les Rennais se montrent très performants à domicile où ils restent sur 9 matchs sans défaite (8 victoires pour 2 nuls).

La mission ne sera pas simple face au Bétis Séville. Etrillés à Léganes le week-end dernier en faisant tourner l'effectif (3-0), les Andalous sont toujours en course en Coupe du Roi et pour les places européennes en Liga. La formation de Quique Setien se distingue en offrant un jeu très agréable. Le coach sévillan possède également de très bons éléments à l'image de Sergio Canales, William Carvalho, Lo Celso ou Guardado. Cependant en déplacement, le Betis connaît des difficultés, restant même sur 5 matchs sans victoire. Lors de la phase de poule d'Europa League, les Sévillans s'étaient par exemple fait accrocher sur le terrain de la modeste formation luxembourgeoise de Dudelange. Pour ce seizième de finale, nous voyons des Rennais performants à domicile capables de l'emporter face à des Andalous privés de Bartra et Guerreiro.