Pronostic Rennes Arsenal : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

Après son exploit face au Betis Séville au tour précédent (6-4 en cumulé, 3-3 aller et 1-3 au retour), le Stade Rennais affronte l'un des favoris de la compétition, Arsenal. Fatigués par l'enchaînement des matchs, les Bretons ont eu le temps nécessaire pour récupérer ce week-end avec le report de leur match face à Nîmes. Dans un Roazhon Park bouillant, les hommes de Julian Stephan vont tenter de réaliser une nouvelle prouesse face aux Gunners. Le coach breton a des motifs d'espoir car il possède des éléments offensifs capables de score à tout moment à l'image de Sarr, Niang ou Hatem Ben Arfa (l'ancien Parisien retrouve Unai Emery qui ne lui a pas fait confiance à Paris et il aura à cœur de réaliser une grande prestation). D'autre part, la défense d'Arsenal se montre régulièrement friable puisqu'elle a encaissé des buts lors de 9 des 10 derniers matchs en déplacement. De leur côté, les Gunners nourrissent beaucoup d'ambition en Europa League. Eliminé en demi-finale la saison passée par l'Atlético Madrid futur vainqueur, Arsenal n'a plus que cette C3 pour remporter un titre cette année. Arsenal reste sur 4 matchs sans défaite et a obtenu le nul à Wembley face au rival historique Tottenham (1-1). Emery dispose comme Stéphan d'un arsenal offensif très intéressant avec les Aubameyang, Iwobi, Ozil ou Mkhitaryan (Lacazette sera suspendu). Pour ce match entre deux équipes avec plein de talents offensifs, nous voyons une rencontre ouverte avec des buts de chaque côté.