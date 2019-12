Pronostic Rennes Angers : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Rennes enchaîne face à Angers

Le Stade Rennais a vécu quelques semaines compliquées, au point de voir Julian Stéphan, entraîneur héros de la saison dernière, être menacé. La dynamique bretonne est repartie depuis les succès face à Toulouse dans les arrêts de jeu (3-2) et contre Amiens (3-1). Les Rennais ont ensuite livré une piètre prestation à Dijon (2-1) avant de réaliser une très bonne dernière semaine. Ce week-end, les Bretons se sont en effet de nouveau imposés dans les arrêts de jeu face à Saint-Etienne, dans une rencontre qu'ils ont dominé. A Metz, en revanche, le résultat fut plutôt heureux (victoire 1-0) car ce sont les Grenats qui ont laissé la meilleure impression. Remonté à la septième place de L1, Rennes a une belle carte à saisir dans ce week-end qui mettra aux prises des formations qui les devancent (MHSC-PSG et Bordeaux-OM). De son côté, Angers a vécu une semaine délicate avec deux défaites face à Nice (3-1) à l'Allianz Riviera et à domicile face à d'efficaces Marseillais (0-2). Les Angevins doivent leur bon début de saison à leurs performances à domicile où ils ont pris 19 de leurs 24 points. En déplacement, la donne est différente avec seulement 5 points pris et surtout 15 buts encaissés en 7 rencontres. Rennes, qui a retrouvé des couleurs et de l'efficacité ces dernières semaines, semble en mesure de s'imposer face à Angers en difficultés à l'extérieur.