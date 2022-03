Pronostic Rennes Angers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes enfonce Angers

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous souhaitez parier sur ce Rennes Angers chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Quatrième de Ligue 1, le stade Rennais est revenu à 3 points de l’OGC Nice et 4 de l’Olympique de Marseille. Les Bretons vont tout mettre en œuvre pour grimper sur le podium et décrocher une place pour la prochaine Ligue des Champions. Après avoir connu un passage difficile à la reprise, Rennes semble être reparti sur de bons rails comme on peut le constater sur les dernières semaines. En effet, les Bretons ont seulemennt dominé Bordeaux, Brest, Troyes et Montpellier. Les hommes de Genésio ont connu quelques couacs loin de leur base avec des défaites à Paris (1-0) et plus surprenant contre le promu clermontois (2-1). En revanche au Roazhon Park, les Rennais sont sur une excellente dynamique avec 3 victoires de rang avec 12 buts inscrits pour un seul encaissé. Malgré quelques absences importantes (Sulemana, Tait ou Bade), le stade Rennais est allé s’imposer de manière convaincante à Montpellier (2-4) le week-end dernier. De plus, Bruno Genésio a retrouvé son ailier belge Doku qui a joué quelques minutes à La Mosson.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Angers fait partie des formations qui doivent jeter un coup d’œil dans le rétroviseur. En effet, le SCO a réalisé une première partie de saison correcte qui lui a permis de se caler dans le ventre mou du championnat. Mais voilà, depuis la reprise la formation angevine n’y arrive plus et enchaine les défaites. En effet, les hommes de Gérald Baticle viennent de perdre leurs 5 dernières rencontres de Ligue 1 face à Saint-Etienne, Marseille, Strasbourg, Nice et Lens. Le week-end dernier, les Angevins avaient bien démarré leur rencontre face aux Sang et Or en ouvrant le score mais ont ensuite commis deux grosses erreurs par le portier Petkovic qui ont permis aux Lensois de s’imposer (1-2). Angers dispose certes d’un matelas de 7 points d’avance sur la relégation mais pourrait voir quelques équipes se rapprocher en accumulant autant de contre-performances. Impressionnant au Roazhon Park lors des derniers matchs et porté par son duo d'attaquants Laborde - Terrier, Rennes devrait s’imposer face à une équipe angevine dans le dur.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Rennes Angers détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !