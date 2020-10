Pronostic Rennes Angers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes renoue avec la victoire face à Angers

En ouverture de la 8journée de Ligue 1, le Stade Rennais reçoit le SCO d'Angers. Les Bretons ont disputé 8 rencontres, toutes compétitions confondues, et sont toujours invaincus. En Ligue 1, les hommes de Julian Stéphan se sont imposés face à Montpellier, Nîmes, Monaco et Saint-Etienne, pour des nuls face à Lille, Reims et Dijon. Avec 15 points, Rennes occupe la troisième place du classement, à 2 unités du leader lillois. La saison passée, le club rennais a terminé sur le podium de Ligue 1 et s'est qualifié pour la 1Ligue des Champions de son histoire. Pour leur entrée sur la scène européenne, les partenaires de Camavinga ont dû se contenter d'un nul face au club russe de Krasnodar (1-1). La recrue Guirassy avait ouvert le score sur penalty et les Russes ont bien résisté grâce à leur gardien en fin de match. Le Stade Rennais vient d'aligner trois nuls de rang et espère retrouver les joies de la victoire face à Angers.Avec 10 points, le SCO est déjà positionné comme souvent en milieu de tableau de la Ligue 1, à la 11place. Les hommes de Stéphane Moulin se montrent irréguliers, incapables d'enchainer deux résultats positifs consécutifs. Lors des dernières journées, les partenaires de Mangani ont été surclassés au Parc des Princes face au PSG (6-1) avant de partager les points à domicile face à Metz (1-1) le week-end dernier. Depuis leur retour dans l'élite, les Angevins ne se sont jamais imposés au Roazhon Park (4 défaites, 1 nul). Pour cette ouverture de la 8journée, Rennes devrait renouer avec la victoire face à une équipe d'Angers à sa portée.