Pronostic Rennes AEK Larnaca : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Rennes, la 1ère place en jeu contre Larnaca

Le Stade Rennais doit regretter son résultat à Fenerbahce de la semaine passée. En effet, bien rentrés dans leur match, les Bretons ont rapidement pris les commandes pour mener de 3 buts. Ensuite, les Rouge et Noirs se sont écroulés et ont permis à la formation turque de revenir au score (3-3). A l'aller déjà, les Rennais auraient dû l'emporter face aux Turcs mais s'étaient fait rattraper en fin de match. Avec 11 points au compteur, le club breton est qualifié pour le prochain tour mais lutte avec Fenerbahce pour la 1ère place, qui lui permettrait d’intégrer directement les 8de finale et d’éviter un 16de barrage face à une formation venant de Ligue des Champions. Pour tenter de conquérir cette place, Rennes va tout faire pour s’imposer à domicile face à l’une des formations les plus modestes du groupe. En Ligue 1, le club breton est sur une superbe dynamique de 5 victoires consécutives, dont la dernière en date ce week-end face à Montpellier (3-0). Lors de cette belle série qui a permis au Stade de remonter sur le podium en 3e position, les Rennais ont marqué de nombreux buts par l’intermédiaire des Terrier, Gouiri, Majer, ou Kalimuendo.(Déposez 100€ et misez avec 200€) chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’AEK Larnaca est assuré de finir en 3position du groupe et donc d’être rebasculé en Conference League. La formation chypriote a pris ses 4 points lors de ses confrontations face au Dynamo Kiev, mais s’est incliné contre les 2 gros du groupe à savoir Rennes malgré un bon match aller à domicile (défaite 1-2 sur un but encaissé en fin de match) et Fenerbahce. Dans son championnat national, l’AEK occupe seulement la 4place avec 7 points de retard sur Paphos. En revanche, les Chypriotes restent sur un très beau succès à domicile contre Karmiotissa (4-0) avec un triplé d’Altman. Devant son public, Rennes devrait prendre facilement le dessus sur une équipe de l’AEK Larnaca qui ne joue plus rien.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(298€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Rennes AEK Larnaca détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !