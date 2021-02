Pronostic Reims Valenciennes : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Un Reims – Valenciennes cadenassé

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 100€ habituellement)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Reims – Valenciennes :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce tour de Coupe de France entre Reims, évoluant en Ligue 1, et Valenciennes, à l’échelon inférieur, s’annonce assez indécis. Le Stade de Reims a vécu un départ très poussif et a longtemps été parmi les relégables. Les hommes de David Guion se sont progressivement repris pour se retrouver actuellement avec un petit matelas d’avance sur la zone rouge. Les Rémois ont en revanche réalisé une mauvaise opération ce week-end en s’inclinant sur le terrain d'un concurrent direct en forme : Lorient (1-0). Dans une Ligue 1 où la lutte pour le maintien est de plus en plus intense, Reims ne doit pas se penser sauvé. Avant leur revers au Moustoir, les Champenois s’étaient montrés nettement plus costauds lors des dernières semaines, avec une seule défaite en 10 journées, face au leader lillois. Cette solidité devrait être l’une des clés de ce choc face à Valenciennes.chezjusqu’au 24 février seulement⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le club nordiste a raté l’opportunité d’effectuer un rapprochement pour les play-offs en Ligue 2 ce week-end. En effet, les Valenciennois se sont inclinés à domicile face à Valenciennes (1-0). Ce revers a mis fin à une très belle série des hommes d’Olivier Guéguan, qui restaient sur 6 matchs sans la moindre défaite toutes compétitions confondues. Avec 8 points de retard sur le dernier barragiste aux play-offs (et une victoire sur tapis vert face à Niort en attente de confirmation), Valenciennes peut toujours espérer se mêler à la lutte pour la montée en L1. Pour se qualifier en 32de finale de Coupe de France, le VAFC s’est défait de Chambly (2-0) dans son stade du Hainaut. Cette opposition entre deux formations qui se sont montrées solides lors des dernières semaines, devrait nous offrir un choc cadenassé, avec moins de 3 buts dans la rencontre, comme lors des 4 derniers matchs respectifs de chacune de ces 2 équipes.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parieravecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, sponsor d’ArsenalavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Reims Valenciennes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !