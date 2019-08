Pronostic Reims Strasbourg : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Reims profite des escapades européennes de Strasbourg !

Après avoir été champion de Ligue 2 lors de l'exercice 2017-2018, le Stade de Reims a livré une très grosse saison, pour son retour dans l'élite, qui lui a permis de terminer dans la première partie du classement. David Guion s'est appuyé de longs mois sur la solidité défensive de son équipe pour prendre des points, puis une fois le maintien en poche, les Rémois ont pratiqué un jeu nettement plus offensif. Sur la lancée de leur excellente saison dernière et avec un effectif qui a su garder pour l'instant pas mal de ses meilleurs éléments, les Champenois ont décroché un succès de prestige au Vélodrome (2-0) samedi dernier lors de la première journée. Les Rémois voudront confirmer ce départ idéal avec une victoire à domicile face à Strasbourg.

De son côté, Strasbourg a repris sa saison depuis de longues semaines. Engagé en Europa League, le club alsacien a passé tous les tours avec succès et va affronter un gros morceau pour tenter de rentrer en phase de groupe : l'Eintracht de Francfort. Les hommes de Thierry Laurey ont affronté le Lokomotiv Plovdiv jeudi (victoire 1-0) et se retrouvent à jouer deux fois par semaine. Pour la première journée de Ligue 1, le RCS a d'ailleurs partagé les points avec le promu messin à domicile (1-1). Pour cette affiche, nous voyons Reims enchaîner face à une formation strasbourgeoise fatiguée par sa campagne d'Europa League.