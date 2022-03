Pronostic Reims Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Strasbourg tient le coup à Reims

Profitez de 100€ offerts DIRECT chez ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Reims - Strasbourg chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Reims vient de réaliser le hold-up parfait à Monaco (1-2) la semaine passée. Malmenés par les Monégasques, les Rémois se sont retrouvés menés au score et ont même vu Ben Yedder être tout proche de doubler leur avantage. Ensuite, les Champenois ont profité de deux coups du sort, avec l’égalisation contre son camp de Volland et l’expulsion du brésilien Jean Lucas. Ces faits de jeu favorables ont donné des ailes aux Rémois qui ont pris les 3 points sur un but décisif de Mbuku dans le temps additionnel. Cette victoire permet aux hommes d’Oscar Garcia de s’éloigner de la zone rouge, et de relégables qui se rebiffent. Il s'agit d'un très bon résultat pour Reims qui était pourtant décimé et pour ce match, notamment privé de sa pépite Ekitike. Il y a 15 jours, Reims avait concédé le nul face à Brest à la maison (1-1).avec le codechez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Strasbourg est la grosse surprise de cet exercice avec une 5place du classement de Ligue 1. Les Alsaciens jouent un mauvais tour aux grosses écuries que sont l’AS Monaco, Lille ou l’Olympique Lyonnais, qui se retrouvent tous derière. Les hommes de Julian Stéphan se montrent séduisants dans le jeu avec un potentiel offensif de premier plan avec les Ajorque, Gameiro et Diallo. De plus, le club se montre solide comme en atteste ses 4 matchs consécutifs sans la moindre défaite. Le Racing s’est notamment imposé contre Nantes (1-0) à la Meinau et sur la pelouse d’Angers (0-1). En revanche, les Strasbourgeois ont été freinés lors des deux dernières journées par l’AS Saint Etienne (2-2) et l’OGC Nice (0-0). Face aux Azuréens, les Alsaciens ont longuement dominé mais ne sont pas parvenus à trouver la faille à 11 contre 10. Sur leur lancée, les protégés de Julian Stéphan devraient au moins accrocher un nul en Champagne face à Reims.- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(370€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Reims Strasbourg encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !