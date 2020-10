Pronostic Reims Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Diallo l’atout plus de Strasbourg à Reims

L'opposition entre Reims et Strasbourg met aux prises le 18et le 19de Ligue 1. Les deux formations ont connu le même parcours à un an de différence. Montées en Ligue 1 respectivement en 2018 et 2017 en étant champion de Ligue 2, elles ont toutes les deux disputées les barrages d'Europa League, en 2019-2020 pour les Alsaciens et en ce début de saison pour Reims. Les Champenois sortent de deux très bonnes saisons en L1 au cours desquelles ils se sont distingués par leur solidité. La formation de David Guion connaît en revanche un départ poussif, certainement impacté par leur campagne européenne, comme l'avait été Strasbourg l'an dernier. En effet, Reims a signé 7 premiers matchs sans la moindre victoire. Mais lors de la dernière journée, les Rémois se déplaçaient à Montpellier, où il n'est jamais simple de jouer et les partenaires de Cafaro ont parfaitement profité de l'expulsion rapide d'Hilton pour décrocher une très belle victoire (0-4), où Boulaye Dia s'est signalé en inscrivant un triplé. En face, Strasbourg, à l'instar de Reims, sort de bonnes saisons depuis sa remontée mais vit des débuts compliqués cette saison. Les Alsaciens ont eux aussi remporté une seule victoire lors des 7 premières journées face à la lanterne rouge dijonnaise, pour 6 défaites. Thierry Laurey a amélioré son effectif lors des dernières heures du mercato, en recrutant Diallo de Metz. Mené 3-0 face à Lyon, l'ancien Messin est entré en jeu et a rapidement trouvé le chemin des filets. Sur sa lancée, il a ouvert le score à Brest (3-0) pour offrir une seconde victoire à Strasbourg. Boosté par l'arrivée de Diallo, Strasbourg semble en mesure de décrocher au moins un nul face à Reims qui n'a pas encore gagné à domicile cette saison.