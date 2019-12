Pronostic Reims Saint-Etienne : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Saint-Etienne accroche Reims

Le Stade de Reims occupe la 11place et reçoit le 5, l’AS Saint-Etienne dans le cadre de la 17journée de Ligue 1. Les joueurs de David Guion viennent d’enchaîner trois matchs nuls face à Angers, Metz et Bordeaux. En milieu de semaine, les Champenois devaient affronter Amiens mais ont vu leur rencontre être annulée suite à un épais brouillard en Picardie. Le club rémois a réussi de très bonnes prestations face aux grosses cylindrées, avec des victoires sur le PSG, l’OM, Lille, Rennes, Montpellier, et des nuls contre Monaco et Bordeaux mais Reims n'a plus gagné en Ligue 1 depuis maintenant le 19 octobre, soit 5 rencontres sans victoire.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Les Stéphanois ont connu leur première défaite de l’ère Puel, le week-end dernier, dans les arrêts de jeu à Rennes. Ce coup du sort aurait pu être un mauvais signe à l’heure d’affronter Nice. Au contraire, les joueurs du Forez ont livré leur meilleure prestation de la saison avec un large succès (4-1). Depuis l’arrivée de Puel, Denis Bouanga rayonne et a terminé le match face aux Aiglons avec un doublé et une passe décisive. Le coach stéphanois n’hésite pas à lancer des jeunes comme Fofana, Camara, Abi, qui répondent présents. De plus, l'infirmerie stéphanoise est en train de désemplir puisque Puel a retrouvé Debuchy et Hamouma. Seulement battu une fois sur ses 13 derniers matchs, Sainté pourrait accrocher au moins un nul face à des Rémois qui ne gagnent plus.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Reims Saint-Etienne détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !