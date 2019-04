Pronostic Reims Saint-Etienne : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Des buts entre Reims et Saint-Etienne !

La surprise rémoise reçoit Saint-Etienne dimanche après-midi pour un choc dans la course à l’Europe. Les deux équipes sont au coude à coude pour tenter de retrouver la Ligue Europa la saison prochaine. A commencer par le Stade de Reims qui se classe à une étonnante 7place, 3 points seulement derrière l’OM avant son match à Guingamp. Une très bonne performance pour un promu. Ce bon classement, les Champenois le doivent notamment à leur beau parcours à domicile où ils excellent. A la maison, les hommes de David Guion n’ont plus perdu depuis le 5 décembre (défaite face à Toulouse) et ont toujours trouvé le chemin de filets sur leur pelouse depuis ce jour-là, soit 9 rencontres consécutives.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’AS Saint-Etienne est très en forme également et est l’une des équipes les plus spectaculaires du championnat depuis quelques semaines. Les Verts, remontés à la 4place, sont en embuscade pour le podium grâce à leur belle série de 3 succès en 4 rencontres durant lesquelles ils ont inscrit 12 buts, soit 3 buts par matches en moyenne. A Reims, ils sont donc tout à fait capables de trouver le chemin des filets dans une rencontre où les deux attaques pourraient se distinguer.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un 1er pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic Reims Saint-Etienne détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !