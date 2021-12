Pronostic Reims Saint-Etienne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Reims et Saint-Etienne dos à dos

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Arrivé cet été pour prendre les commandes du Stade de Reims, Oscar Garcia retrouve l'AS Saint-Etienne où il avait passé brièvement quelques mois sans grande réussite. Actuellement, sa nouvelle équipe se trouve en 14position avec 5 points d'avance sur le premier relégable, Clermont. Les Champenois avaient aligné quelques résultats intéressants lors des dernières semaines. En effet, Reims avait partagé les points avec Monaco (0-0) et Strasbourg (1-1) avant d'enchainer deux victoires de suite face à Clermont (1-0) et contre l'Olympique Lyonnais (1-2). Ces deux succès ont permis aux protégés d'Oscar Garcia de prendre quelques points d'avance sur la zone de relégation. En revanche, Reims s'est incliné le week-end dernier face à Angers (1-2) malgré un but d'Ekitike (7 buts en 15 matchs). L'expulsion de Berisha a été déterminante et a permis aux Angevins de s'imposer en Champagne. En plus de l'absence du kosovare, le Stade Rémois sera privé de son important capitaine Abdelhamid face aux Verts. La lourde défaite concédée à domicile face à Rennes (0-5) le week-end dernier a été suivie de la mise à pied de Claude Puel, qui n'a jamais réussi à imposer sa vision du jeu dans le Forez. L'ancien coach de Leicester laisse une équipe des Verts au plus mal, calée en dernière position de L1. Cependant, les Stéphanois sont toujours dans le coup pour le maintien car ils ne comptent que deux points de retard sur Bordeaux, première équipe non relégable. Pour préparer ce match et dans l'attente de la nomination d'un nouvel entraîneur, Julien Sablé sera sur le banc de l'ASSE à Reims ce samedi. Pour cette rencontre, Sainté sera privé de son défenseur central Harold Moukoudi, sorti sur blessure lors de la déroute face à Rennes. Avant sa défaite contre les Bretons, les Stéphanois avaient montré un meilleur visage avec deux victoires consécutives face à Clermont et Troyes. Pour cette affiche entre deux formations qui luttent pour le maintien, Reims (7 nuls en 17 matchs cette saison) privé de plusieurs cadres et Sainté (6 nuls) qui espère bénéficier de l'électrochoc du changement d'entraîneur pourraient se quitter sur un match nul.